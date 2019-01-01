استقبال حافل من إدارة الزمالك لنادي نهضة بركان المغربي

وجه مسئولي الزمالك الشكر لإدارة النهضة على حسن الاستقبال في المغرب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أستقبل وفد كبير من نادي الزمالك بعثة نادي نهضة بركان المغربي عند وصوله إلى مطار القاهرة فجر اليوم.

وشهد وفد الزمالك تواجد رئيس النادي واللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وأيمن حافظ المنسق العام للفريق، وأحمد مرتضي منصور.

الفريق المغربي وصل إلى القاهرة من أجل الاستعداد لمواجهة نادي الزمالك الأحد المُقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فريق نهضة بركان وصل إلى مطار القاهرة صباح اليوم.. والمصريين قاموا بالواجب 😅pic.twitter.com/wnpETCbbeY — جول مصر (@goaleg) May 22, 2019

وشهد استقبال الفريق المغربي حفاوة كبيرة من مسؤولي الزمالك حيث تواجدت فرقه فنون شعبيه ترتدي الملابس الفرعونية، وكذلك عدد كبير من براعم النادي تحمل اعلام القلعة البيضاء واعلام المغرب الشقيق والورود .

ووجه مسؤولي الزمالك الشكر لإدارة النهضة على حسن الاستقبال في المغرب، وأنهم سيكونون في بلدهم الثاني مصر.

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يُذكر أن نادي نهضة بركان كان قد حقق الفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء.