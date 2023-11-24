فيديو | من استفزازات الاتفاق لهجوم جمهور الاتحاد .. نهاية سيئة لعبدالرزاق حمدالله أمام الاتفاق

الهدف لم يشفع للمغربي أمام جمهور ناديه..

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رغم أنه صاحب هدف تعادل الاتحاد أمام الاتفاق إلا أن ليلة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لم تكن جيدة على المستوى الجماهيري..

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العميد تعادل أمام النواخذة بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، إذ تقدم جورجينيو فينالدوم للاتفاق أولًا ثم تعادل حمد الله للعميد.

جمهور الاتفاق استفز الساطي قبل إحرازه الهدف، غذ ظل يردد "يا بكاية" في محاولة لإخراجه من أجواء المباراة، لكنه رد عليهم بعدما أحرز الهدف، إذ ذهب للاحتفال أمامهم مشيرًا لهم باحتفالية "الصمت" الشهيرة لهم.

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لكن ليس جمهور الخصم فقط من استفزه، إذ أن بعض من جماهير ناديه كذلك قامت بالهجوم عليه بعد نهاية اللقاء، إذ هتفت أثناء توجهه للممر المؤدي لغرف خلع الملابس: "اطلع برا"، مطالبة إياه بالرحيل في الشتاء المقبل.

لكن حمد الله تجاهل تمامًا القلة التي هتفت ضده، وقام بإهداء قميصه لأحد المشجعين في المدرجات قبل أن يغادر في هدوء.

يذكر أن الساطي شارك في 11 مباراة مع العميد في الموسم الجاري من دوري روشن، سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

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