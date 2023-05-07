استغل وجوده في دوري يلو وانقض على إرثه .. الشباب يجرد الأهلي من لقبه التاريخي

خلاف كبير بين إعلام الناديين وجمهورهما

shahid

شهد تويتر خلافًا شديدًا بين إعلاميي وجمهوري الأهلي والشباب بعد قيام النادي العاصمي بتسجيل شعار الأسد كعلامة تجارية باسمه، علمًا أن هذا اللقب يُعد من الألقاب التاريخية للفريق الجداوي.

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الشباب أعلن رسميًا اليوم تسجيل شعار الأسد لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية كعلامة تجارية باسمه، وذلك ضمن مساعيه للحفاظ على حقوق النادي من الانتفاع غير المشروع بالشعار ماليًا واستثماريًا.

ولم يستقبل الأهلاوية بيان الشباب بصدر رحب، بل هاجموه بقوة وأصروا على أن الأسد هو شعار الأهلي التاريخي واتهموا الشباب باستغلال تواجد الفريق في دوري يلو والسطو على أيقونته التاريخية.

الصحفي مصطفى الشيخي نشر عدة تغريدات أبدى خلالها استياءه مما حدث، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرياضة دشنت تميمة الأسد للأهلي وأن اللقب معروف منذ ما يزيد عن 50 عامًا، مطالبًا رئيس النادي وليد معاذ بالتدخل شخصيًا لحماية حقوق النادي.

يُشار إلى أن الأهلي ضمن رسميًا عودته إلى دوري المحترفين السعودي، حيث يمتلك 65 نقطة وهو الرصيد الذي لن يصل له الفيصلي صاحب المركز الخامس.

Shahid