استغل بندًا في عقده.. لاعب باريس يختار برشلونة رغم "الخلافات"!

هل تنجح الخطة؟

يفكر برشلونة في ضم لاعب باريس سان جيرمان، تشافي سيمونز، المعار إلى لايبزيج الألماني، وذلك على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن "سيمونز (21 عامًا)، هو أحد لاعبي أكاديمية برشلونة سابقًا، ويفضل العودة إلى النادي الكتالوني، حال أخرجه باريس على سبيل الإعارة لمدة موسم آخر".

وأوضحت أن النجم الإسباني، يملك بندًا في عقده مع النادي الفرنسي، يتيح له اختيار الوجهة التي يريد الخروج إليها لموسم آخر على سبيل الإعارة، وذلك رغم الخلافات بين إداراتي سان جيرمان وبرشلونة.

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وتدرب سيمونز، المولود بمدينة برشلونة، في لا ماسيا، ومن الغريب أن والده كان يضع مدرب برشلونة الحالي تشافي هيرنانديز، كمرجع كبير له، ولهذا السبب أطلقوا على نجله اسم (تشافي).

وتمكن لاعب الوسط الهولندي الشاب من إثبات قدراته مع لايبزيج هذا الموسم، إذ سجل 9 أهداف في 40 مباراة بمختلف المسابقات.

وختمت "موندو ديبورتيفو" أن "سيمونز ووكيله لديهما اجتماع معلق مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، من أجل حسم قرار إعارته لبرشلونة، الذي يرغب في ضمه بهذه الصيغة، حيث لا يمكنه التفاوض لشرائه نهائيًا حيث يقدره النادي الفرنسي بـ100 مليون يورو".