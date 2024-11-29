“كيف يمكنه النوم قبل مباراة بتلك الأهمية”.. نعاس يامال يثير حيرة نيكو ويليامز

نيكو ويليامز يستغرب من تصرف يامال...

أبدى نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، والمنتخب الإسباني، تصرفاته من مواطنه لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، عقب نومه قبل مباراة منتخب إسبانيا، أمام فرنسا، في بطولة يورو 2024.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أعلنت عن إصدار فيلمًا وثائقيًا عن طريق المنتخب الإسباني، في بطولة يورو 2024، والتي حققها في الصيف الماضي، بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

وفي إعلان الصحيفة الإسبانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن الفيلم، ظهرت لقطات ليامال، وهو نائم أثناء الطريق لخوض مباراة نصف النهائي أمام فرنسا.

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وقال نيكو ويليامز في الفيلم الوثائقي عن لقطة يامال: " كنا سنلعب مباراة هامة في نصف النهائي، كنت خائفًا للغاية وكان هو نائمًا، لكن هذا الطفل، كيف يمكنه النوم قبل مواجهة مهمة كهذه؟".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، نجح في تحقيق بطولة يورو 2024، على حساب نظيره الإنجليزي، في البطولة التي حصل فيها لامين يامال، على جائزة أفضل لاعب شاب.