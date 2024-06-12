استعد من الآن .. ريال مدريد يحدد موعد تقديم مبابي لاعبًا للملكي!

متى يكون ذلك؟

كشفت تقارير صحفية عن موعد تقديم ريال مدريد لنجمه الجديد كيليان مبابي، والذي انضم أخيرًا لصفوف الملكي قادمًا من باريس سان جيرمان.

وأعلن النادي الملكي إتمام التعاقد مع مبابي بصورة مجانية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكن بسبب بطولة يورو 2024، فلم يتم تقديمه بصورة رسمية حتى الآن.

وذكرت صحيفة "ريفيلو" الإسبانية أنّ ريال مدريد أعلن عن صفقة مبابي في 3 يونيو الماضي، وكان من المقرر تقديمه في نفس الأسبوع، لكن النادي الملكي فضّل الانتظار لبعد يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المقرر أن يقام حفل تقديم مبابي في أجواء احتفالية ضخمة، بحضور وسائل الإعلام والجماهير. وسيحصل مبابي على فرصة للتحدث إلى الجماهير والتعبير عن سعادته بالانضمام إلى ريال مدريد.

ويهدف ريال مدريد أن يكسر حفل تقديم مبابي الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو، والذي شهد حضور 85 ألف متفرج في 2009.

يُعد مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، ووصوله إلى ريال مدريد يُمثل دفعة قوية للفريق الذي يسعى للسيطرة أكثر على لقب دوري أبطال أوروبا.