استعدوا .. الاتحاد قد يخطف أنطوان جريزمان قبل الانتقال إلى النصر

نادي الاتحاد يفاجئ النصر في صفقة جريزمان

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رغم الصفقات الكبرى، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ إلا أن جماهير نادي الاتحاد السعودي، أعربت عن غضبها من عمل مجلس الإدارة، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم، لا يزال يُعاني من "نقص" في بعض المراكز.

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الاتحاد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي، مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، والثنائي السعودي صالح العمري وسلطان الفرحان.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي إكرام كونور، عن احتمالية انتقال النجم الفرنسي الكبير أنطوان جريزمان، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى العميد الاتحادي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وكتب كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا: "الاتحاد مهتم بجريزمان، البالغ من العمر 32 عامًا".

المهاجم الفرنسي كان أحد أهم أهداف نادي النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ قبل خروج بعض التقارير التي أكدت على تأجيل الصفقة، إلى عام 2024.

جدير بالذكر أن أنطوان جريزمان، صرح مؤخرًا أن عمر اللاعب في عالم الساحرة المستديرة "قصير"، وأنه سيفكر جديًا في حال وصول عرض إليه من أحد الأندية السعودية؛ في إشارة إلى الرواتب الضخمة التي تدفعها المملكة.

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