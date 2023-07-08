استعدادًا لقدوم مبابي والصفقة المخطوفة من برشلونة .. أنشيلوتي يغير خطة ريال مدريد!

المدرب الإيطالي يريد التغيير!

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يستعد في الوقت الحالي من أجل خوض الموسم الجديد بخطة لعب مختلفة في أرض الملعب.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ريليفو"، والذي أكد أن المدير الفني للنادي الملكي يريد أن يجد حلولًا إضافية بعيدًا عن طريقة 4-3-3.

وأوضح الموقع أنه في ظل ندرة المهاجمين في صفوف الملكي فالمدير الفني يرى أن وجود خيارات أخرى غير 4-3-3 سيكون عمليًا أكثر.

وبحسب ما أكدت فأن أنشيلوتي قد عقد خططًا مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي في نهاية الموسم الماضي على أن يتم بناء الفريق على رباعي في خط الوسط.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد وقع مع التركي أردا جولر من فنربخشة متفوقًا على برشلونة، بوعد من أنشيلوتي للحصول على دقائق، بالإضافة لذلك يحضر للتوقيع مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.