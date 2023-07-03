استعدادًا لسان جيرمان وإنتر .. 4 وديات يخوضها النصر منها لقاء عملاق البرتغال

كشف نادي النصر السعودي مبارياته الودية، التي سيخوضها خلال معسكره الإعدادي الخارجي في البرتغال، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024م.
العالمي وصل أمس الإثنين، للبرتغال، ومقرر أن يخوض في البلاد أربع مباريات ودية، قبل التوجه لليابان.
يفتتح النصر ودياته بمواجهة ألفيركا وفارينس البرتغاليين في 10 و14 من يوليو الجاري، ثم يواجه سيلتا فيجو الإسباني في 17 من الشهر ذاته، ويختتم المعسكر بملاقاة بنفيكا؛ بطل الدوري البرتغالي، في يوم 20 من الشهر نفسه.
وبعدها تطير كتيبة النصر لليابان، لخوض البطولة الودية "جولة اليابان"، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر الإيطالي يومي 25 و27 من يوليو الجاري.
وعلى جانب آخر، يعود النصر لخوض مبارياته الرسمية في 28 من الشهر الجاري حيث يلتقي بالشباب في كأس الملك سلمان للأندية، ثم اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك المصري يومي 31 من يوليو والثالث من أغسطس المقبل.
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