لمنع تكرار واقعة تشيلسي .. استراتيجية جديدة من ديكو للحفاظ على مواهب برشلونة

ديكو يريد الحفاظ على جواهر برشلونة...

كان أحد أكبر المخاوف التي تراود ديكو، منذ توليه منصب المدير الرياضي لنادي برشلونة، هو الحفاظ على نجوم الفريق الكتالوني الشباب، من كبار الأندية الأوروبية.

وكان تشيلسي، في الصيف الماضي قد نجح في التعاقد مع مارك جويو، لاعب برشلونة الشاب، بعد تألقه مع فريق الشباب ودفع البلوز قيمة الشرط الجزائي والبالغ ستة ملايين يورو.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ديكو، قرر الاعتماد على استراتيجية جديدة، في الحفاظ على النجوم الشباب من كبار الأندية الأوروبية، إذ يسعى المدير الرياضي للفريق الكتالوني، بتعديل الشروط الجزائي للاعبين حسب أهداف معينة يحققونها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار التقرير إلى أن أي لاعب يوقع عقدًا وهو في سن الـ 16 من عمره، سيكون قيمة الشرط الجزائي ستة ملايين يورو، وإذا نجح في المشاركة مع فريق الشباب، فإن قيمة الشرط الجزائي ترتفع وتصل إلى ثمانية أو تسعة ملايين.

وفي حال وصل اللاعب ونجح في المشاركة مع فريق الرديف فإن الشرط الجزائي يرتفع إلى 15 مليونًا، وان تمكن اللاعب من الانتقال للفريق الأول، يصل الشرط الجزائي إلى 50 مليون يورو، وهو الحد الأقصى بالنسبة للاعبين الشباب في تلك المرحلة السنية.

جدير بالذكر أن التقرير أوضح أن مبالغ الشروط الجزائية، ليست ثابتة لكل لاعب لأنها تختلف وفقًا لإمكانيات اللاعب، ولكنها ستكون في نفس نطاق الفئة السعرية.