استجواب في البرلمان المغربي بسبب استبعاد حمدلله من المنتخب

تقدم أحد النواب في البرلمان المغربي، استجوابًا بسبب استبعاد عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد السعودي، من قائمة منتخب أسود الأطلس، في تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لأسود الأطلس قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو الديمقراطية.

البرلماني عادل السباعي الذي تقدم بالاستجواب، أكد على أن حمد الله يقدم مستويات رائعة طوال مسيرته الكروية، ليتسائل عن السبب وراء عدم ضمه لمنتخب المغرب.

وشدد السباعي على أن المنتخب المغربي بحاجة ماسة إلى خدمات حمد الله في المباراة الفاصلة أمام الكونغو الديمقراطية، بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال الذي سيقام في قطر.

وقال عادل السباعي خلال تصريحات لموقع "البطولة" المغربي: "طالبت باستدعاء عبد الرزاق حمد الله إلى قائمة المنتخب، بعد إبداء اللاعب نفسه رغبته في التراجع عن الاعتزال الدولي".

وواصل: "قمت بتصعيد الأزمة إلى البرلمان، لأنها تعكس نبض الشارع المغربي الذي يضع علامات الاستفهام حول عدم استدعاء مهاجم الاتحاد، معتبرًا أن حمد الله يستطيع تقديم الإضافة للمنتخب".

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وكان حمد الله قد أعلن في وقت سابق عن اعتزاله اللعب الدولي، بعد أزمته قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي حدثت بينه وبين زملائه اللاعبي، قبل أن يتراجع عن هذا القرار خلال الأيام القليلة الماضية.