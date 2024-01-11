"استجدوا عطف جوارديولا وسيميوني".. أخيرًا برشلونة يجد شفرة الحمض النووي للجيل الذهبي

مثلث الرعب الجديد يرسم أحلام تشافي.. فهل يتحرك لابورتا؟

حافظ برشلونة على الروح القتالية التي يتحلى بها في الفترة الأخيرة، واستطاع بأداء مميز وانضباط تكتيكي أن يبلغ مراده ويضرب موعدًا ناريًا مع غريمه الأزلي ريال مدريد.

وخطف برشلونة من أوساسونا تذكرة التأهل إلى بطولة نهائي كأس السوبر الإسباني المقامة حاليًا في السعودية بثنائية نظيفة، في مباراة مثيرة للغاية.

وإذا كان برشلونة قد فاز بفضل ثنائية روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال، لا يمكن أبدًا إغفال 3 مفاتيح كانت السبب في هذا الفوز، وهم الثلاثي إلكاي جوندوجان، جواو فيليكس، ورونالد أراوخو.

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تألق هذا الثلاثي هو نعمة قد تتحول إلى نقمة على النادي الكتالوني، إذا لم تستطع الإدارة أن تحافظ على تواجدهم مع الفريق في الموسم المقبل، وهو تحدٍ صعب للغاية.

جوندوجان .. الماكينة الألمانية لا تعطل

كان تشافي يضع يده على قلبه بعد تعرض جوندوجان للإصابة خلال مباراة لاس بالماس، لولا أن القدر كان رحيمًا به وكانت الإصابة غير مؤثرة وضمت تواجده في السوبر الإسباني.

وبالفعل ساهم جوندوجان بشكل مباشر في فوز البارسا، حيث كانت تحركاته بين الخطوط وتمريراته المفتاحية، السر في فك شفرة دفاعات أوساسونا، وأبرزها بالطبع التمريرة الرائعة التي قدمها على طبق من ذهب لليفاندوفسكي والتي جاء منها الهدف الأول.

جوندوجان الآن، أصبح قطعة لا يمكن الاستغناء عنها في تشكيلة البارسا بجوار دي يونج صاحب المجهود الوفير، حيث يكمل كل منهما الآخر، الأول يتحرك بطول الملعب وعرضه والماكينة الألمانية تقدم الحلول في أصعب الأوقات.

لذلك لن يكون مقبولًا أن يتنازل برشلونة عن ضم جوندوجان بصفة نهائية من مانشتسر سيتي، ومهما كلف الأمر يجب أن يتحرك خوان لابورتا ويستجدي عطف جوارديولا حتى لا يحرمه من هذه الجوهرة.

جواو فيليكس.. خلصوه من جحيم أتلتيكو

لا شك أن برشلونة أعاد اكتشاف النجم البرتغالي جواو فيليكس، فهو موهبة لا غبار عليها لم يكن سيميوني يعرف كيف يستفيد منها، بينما تشافي يملك شفرة الحمض النووي للجيل الذهبي لبرشلونة.

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الكرة الآن في ملعب تشافي وإدارة برشلونة، فيليكس أثبت أكثر من مرة أن رغبته هي الاستمرار في برشلونة، وبات على الإدارة أن تخلصه من جحيم أتلتيكو مدريد بعقد شراء نهائي، مهما كانت الظروف المادية صعبة.

أراوخو صخرة صلبة ولكن!

المعادلة الأصعب في هذا الملف، هي قدرة برشلونة على الحفاظ على أحد أهم الأركان في تشكيلة تشافي، وهو المدافع الصلب رونالد أراوخو الذي كان متوترًا قليلًا في مباراة اليوم وارتكب بعض الأخطاء الفردية بسبب الحمل الكبير الذي يحمله فوق ظهره.

أراوخو الآن بات مطلبًا أساسيًا لأندية تفتح خزائنها بسخاء من أجل ضمه، وأبرزها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، حتى أن آخر عرض لضمه وصل إلى 100 مليون يورو!

وربما كان الضغط والتفكير في العروض، بخلاف حمل شارة قيادة برشلونة، سببًا في توتره، لكنه لا يزال من المدافعين المميزين القادرين على قيادة الفريق مستقبلًا.

برشلونة إذا أراد البناء على هذا الجيل، يجب أن يحافظ على المدافع الأوروجواياني بكل ما أوتي من قوة، ولا يفكر أبدًا في بيعه لحل معضلته المالية وشراء صفقات جديدة.