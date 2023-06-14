استجابة لنداء أب موجوع .. أنمار الحائلي يدخل الفرحة على عاشق اتحادي

الانشغال في الانتخابات لم يمنعه من الاستجابة للنداء الإنساني

استجاب أنمار الحائلي؛ المرشح المحتمل لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، لنداء إنساني من أحد محبي العميد، المقيمين في العاصمة الهولندية "أمستردام".

الحائلي منشغل حاليًا بانتخابات النادي الجداوي المنتظرة، إذ ينافسه على مقعد الرئيس المرشح المحتمل وليد الشهري، لكن هذا لم يمنعه من الاستجابة لنداء أب.

المشجع الاتحادي فهد رمضان ناشد مسؤولي العميد، لحضور نجله معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل، حال تقرر إقامته في أوروبا، بهدف إدخال الفرحة عليه، إثر معاناته من قصور في وظائف الكلى منذ أن كان ابن عامين.

الحائلي رد على تغريدة المشجع، مرحبًا به، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهلًا وسهلًا ألف سلامة على سعيد ويارب يكون دوم بصحة وعافية، رسالتي لسعيد ألف مبروك الدوري يا بطل، وندعوه على قضاء يوم كامل مع الفريق الأول، بنتواصل معاك أخوي فهد اليوم ونرتب كل شيء".

جدير بالذكر أن الاتحاد توج الموسم الجاري ببطولتي كأس السوبر السعودي ودوري روشن السعودي، بعد غياب سنوات عن اعتلاء منصات التتويج.