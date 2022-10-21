إستراتيجية استثمارية في النادي الملكي

فور أن تتم إعادة تجديد متحف سانتياجو بيرنابيو، سيتضمن إلى جانب الألقاب الـ 14 في دوري أبطال أوروبا، 27 نجمة في دليل ميشلان الخاص بالأماكن السياحية ليرتفع تصنيفه بمطعمين جديدين.

ذلك أن النادي الملكي توصل إلى اتفاق مع مجموعة "ريبوتشون" لتشغيل مطعم جديد داخل البيرنابيو.

يعتزم ريال مدريد زيادة أرباحه العملية في إطار إستراتيجية النادي الجديدة بالأخص تجاه توسيع الاستفادة من ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ومن المقرر أن تطلق مجموعة "ريبوتشون" مطعمين تحت اسم ريال مدريد، لتدخل ضمن المطاعم المنتمية للمجموعة والتي تبلغ الآن 17 مطعمًا حول العالم.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى تفاصيل التعاقد حيال المطعمين والشركات المشغلة لهما، مع ذكر اسم أول مطعم من المطعمين وسوف يكون " MYTH " على أن يأتي الثاني تحت عنوان " UNO " ربما ليرمز إلى الرقم 1 الذي يحتله ريال مدريد في معظم البطولات المحلية والقارية.

الجدير بالذكر أن مجموعة "ريبوتشون" التي اتخذت مقرًا لها في مدريد مؤخرًا من أجل توسيع أعمالها في ملعب سانتياجو بيرنابيو بالشراكة مع نادي ريال مدريد، لديها 17 مطعمًا في أنحاء العالم المختلفة تنتشر في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا.