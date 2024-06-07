استبعد نجم برشلونة الشاب .. لويس دي لافوينتي يُعلن قائمة إسبانيا ليورو 2024

تعرف على قائمة إسبانيا النهائية التي ستشارك في يورو 2024

أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قائمة فريقه التي ستشارك في بطولة يورو 2024 المقرر إقامته في ألمانيا، حيث شهدت استبعاد نجم برشلونة الشاب.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية في اليورو، والتي تضم الثلاثي كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

وكشف حساب الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن قائمة إسبانيا، حيث قرر دي لافوينتي استبعاد الثلاثي "باو كوبارسي (برشلونة)، ماركو يورينتي (أتلتيكو مدريد)، أليكس جارسيا (جيرونا)".

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وبعد أن قرر لافوينتي استبعاد باو كوبارسي نجم برشلونة الشاب، أصبح قريبًا من الانتقال إلى صفوف المنتخب الإسباني في أولمبياد باريس 2024، بعد الاتفاق الذي تم بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والبلوجرانا بأن كوبارسي ولامين يامال لا يُشاركا في اليورو والأولمبياد.

وجاءت قائمة إسبانيا المشاركة في يورو 2024 كالآتي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون "أتليتك بلباو"، دافيد رايا "أرسنال"، أليكس ريميرو "ريال سوسيداد".

الدفاع: إيمريك لابورت "النصر"، روبن لو نورماند "ريال سوسيداد"، ناتشو فيرنانديز "ريال مدريد"، داني كارفاخال "ريال مدريد"، أليخاندرو جريمالدو "باير ليفركوزن"، خيسوس نافاس "إشبيلية"، داني فيفيان "أتلتيك بلباو"، مارك كوكوريا "تشيلسي".

خط الوسط: رودري "مانشستر سيتي"، مارتن زوبيميندي "ريال سوسيداد"، ميكيل مورينو "ريال سوسيداد"، بيدري "برشلونة"، فيرمن لوبيز "برشلونة"، أليكس باينا "فياريال"، فابيان رويز "باريس سان جيرمان".

الهجوم: ألفارو موراتا "أتليتكو مدريد"، نيكو ويليامز "أتليتك بلباو"، داني أولمو "لايبزج"، ميكيل أويارزابال "ريال سوسيداد"، خوسيلو "ريال مدريد"، فيران توريس "برشلونة"، أيوزي بيريز "ريال بيتيس"، لامين يامال "برشلونة".