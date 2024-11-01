استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل خلال توقف نوفمبر

خروج نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل لتوقف نوفمبر...

أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة منتخب بلاده، والتي تشارك في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي، وشهدت استبعاد نجم ريال مدريد، منها.

ويستعد المنتخب البرازيلي، لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، لقارة أمريكا الجنوبية، إذ يلعب امام فنزويلا، ثم أوروجواي، يومي 14 نوفمبر و16 على الترتيب.

وشهدت القائمة استبعاد إندريك، لاعب ريال مدريد، وأوضح المدرب دوريفال سبب الاستبعاد إذ أن الأهمية في الوقت الحالي، لمن يشاركون مع فرقهم، حيث أن المنتخب لا يمتلك الوقت لتدريب اللاعبين لتعويض غيابهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يشارك اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، بشكل أساسي مع ريال مدريد، هذا الموسم إذ لعب 107 دقيقة فقط، في كافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

قائمة السيليساو، لم تشهد العديد من المفاجآت أو التغييرات عن قائمة توقف الشهر الماضي، إذ استمر تواجد ثلاثي ريال مدريد، رودريجو، فينيسيوس جونيور، وإيدير ميليتاو، ومن برشلونة سيتواجد رافينيا.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي، يحتل المركز الرابع في التصفيات برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع اوروجواي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر المنتخب الأرجنتيني التصفيات ومعه 22 نقطة.