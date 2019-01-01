استبعاد بليند من قائمة أياكس بسبب مشكلة في القلب

أزمة صحية لقائد أياكس حدثت أمام فالنسيا

كشف أياكس عن معاناة قائده دالي بليند من أزمة صحية على صعيد القلب، وعلى إثرها خضع للجراحة وسيغيب عن الفريق الفترة المقبلة.

وتعرض بليند لوعكة صحية الأسبوع الماضي أثناء لقاء أياكس مع فالنسيا بدوري الأبطال، وهو ما دفع النادي لإخضاعه لفحوصات طبية.

وأوضحت الفحوصات معاناة المدافع الدولي الهولندي من التهاب في عضلة القلب، وهو ما استدعى خضوعه لجراحة لتركيب جهاز يحميه من توقف قلبه بشكل مفاجيء.

وأكد النادي أن اللاعب سيخضع لفترة من الراحة بالأيام المقبلة لم تحدد مدتها، ولن يتواجد مع الفريق بالمعسكر الإعدادي في دبي أثناء العطلة الشتوية.

ونشر لاعب مانشستر يونايتد السابق فيديو عبر حسابه على انستجرام طمئن فيه الجمهور على سلامته وعودته في أقرب وقت.

واختتمت المرحلة الأولى من الدوري الهولندي والثنائي أياكس وألكمار في قمة الترتيب برصيد 41 نقطة.