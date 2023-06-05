استبعاد برشلونة الأوروبي المحتمل يضرب مكاسب التتويج بالليجا

برشلونة مهدد ماليًا ورياضيًا

ستنتعش خزانة نادي برشلونة المرهقة بالديون على إثر انتعاشة النادي الاقتصادية وتتويجه بلقب الدوري الإسباني والسبب حقوق البث، لكنه قد يخسر بعضًا من الفوائد المحتملة إن استُبعد من البطولات الأوروبية.

ومن المتوقع أن يحصل برشلونة على ما يزيد عن 100 مليون يورو "106 ملايين يورو تقريبًا" بعد تتويجه بالدوري في حين متوقع حصول إلتشي الذي تذيل جدول ترتيب الليجا على 36.5 مليون يورو.

كيف توزع حصيلة البث التلفزيوني على فرق الدوري الإسباني بعد نهاية كل موسم؟

وزع الموسم الماضي على فرق الليجا مبلغ 1.427 مليار يورو من البث التلفزيوني؛ بعد الآلية الجديدة فإن المبالغ توزع بشكل أكثر عدلًا كما طالبت الفرق بعد سنوات من هيمنة لريال مدريد وبرشلونة.

يوزع نصف المبلغ على فرق الدوري بالتساوي فيكون نصيب كل فريق مهما كان مركزه مبلغ "35.6 مليون يورو" بشكل ثابت.

يقسم نصف المبلغ المتبقي لدفعتين الأولى 25% حسب الترتيب والجزء الآخر 25% يوزع حسب مكانة النادي وشهرته ومشاهداته ومبيعاته من التذاكر في السنوات الأخيرة.

ما يوزع على الفرق حسب ترتيبها في الدوري الموسم المنقضي ومراكزها في آخر 5 مواسم سابقة، وستكون نسبة برشلونة 17% "60.65 مليون يورو" لصاحب المركز الأول و15% للثاني و13% للثالث أي يقل بنسبة مئوية معينة عن كل مركز وصولًا إلى حصول صاحب المركز الأخير على 0.25% وهو ما يوازي 0.89 مليون يورو فقط.

أما الجزء الأخير من المبلغ فيوزع بناء على 3 عوامل "دخل يوم المباريات وعدد المشاهدات التلفزيونية للفريق وصافي دخل النادي مقارنة بالمصروفات".

العوائد المالية يضاف إليها كذلك ما يتحصل عليه الفرق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظير مشاركاتها الأوروبية؛ فبرشلونة بطل الليجا سيحصل من يويفا على 9.6 ملايين يورو مقابل 7.2 ملايين لريال مدريد صاحب المركز الثاني.

اللعب في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بالنسبة لبرشلونة ليس مؤكدًا رغم التتويج بالليجا؛ فالفريق قد تطوله عقوبة من يويفا إن أُدين في قضية مدفوعات إنريكيز نجريرا.

وتنال الفرق المشاركة في دور المجموعات في دوري الأبطال 15.6 مليون يورو لكل من الفرق الـ 32 بجانب حوافز على نتائج الفريق فكل فوز بالمجموعات يمنح صاحبه 2.8 مليون يورو والتعادل يساوي 930 ألف يورو.