مرتضى منصور يعلنها: سنبدأ تنفيذ مشروع استاد الزمالك على الفور

الأبيض يستعد لتنفيذ مشروعين

أعلن مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، البدء في اتخاذ الخطوات النهائية قبل البدء في تنفيذ مشروع استاد النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

اللجنة المصرية التي ستتولى المشروع اجتمعت أمس الإثنين، مع رئيس القلعة البيضاء في حضور نائبه أحمد جلال إبراهيم، وأعضاء المجلس أحمد مرتضى، حمادة أنور وعلاء مقلد، بجانب شريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي.

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وقال مرتضى، خلال فيديو نشرته قناة القلعة البيضاء: "سنقيم مشروع مهم للغاية في مدينة 6 أكتوبر ألا وهو استاد لنادي الزمالك كاستاد السلام، أي أن سعته ستكون من 25 إلى 30 ألف متفرج بحسب ما سنتفق عليه مع الشركة المنفذة، ولهذا أود أن أشكر وزير محترم لن أذكر اسمه بحسب طلبه على دعمه لنا كمؤسسة رياضية وطنية".

وأضاف: "اجتمعت الشركة منذ الصباح، وسيتم عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة، وسنبدأ التنفيذ على الفور".

يذكر أن الزمالك يستعد كذلك لإنشاء فرع جديد له في مدينة السادس من أكتوبر، بحسب البرنامج الانتخابي لمجلس مرتضى منصور.