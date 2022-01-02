أزمة مع وكيله تُجبر لاعب يونايتد على البقاء رغمًا عنه!

قد يضطر الهولندي دوني فان دي بيك للاستمرار في تدفئة مقاعد البدلاء في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الفترة أطول، بعد أن دخل في صراع مع وكيل أعماله السابق.

فان دي بيك لم يبدأ بعد أي مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، رغم تعاقب الأجهزة الفنية على فريق "الشياطين الحمر".

وأصبح فان دي بيك مستعدًا بنسبة 100% للخروج من مانشستر يونايتد، لكن حدثت انتكاسة جديدة عطلت مسعاه على ما يبدو.

وكان فان دي بيك على وشك الانتقال إلى نادي إيفرتون في الصيف الماضي على سبيل الإعارة قبل أن تنهار الصفقة، ليقرر الهولندي الانفصال عن جويدو ألبرز وكيل أعماله في أكتوبر الماضي، بسبب الغضب من عدم إتمام الصفقة.

ماذا حدث؟

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت أن فان دي بيك لجأ إلى العمل مع علي دورسون، الذي يعمل مع لاعبين أمثال فرينكي دي يونج، وفيكتور ليندلوف، لكن تم حظره من إتمام العمل مع وكيل آخر، بسبب عقده مع وكيله السابق، الذي يمتد حتى نهاية موسم 2021-22.

وقال مصدر مطلع لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "من الصعب جدًا رؤية إمكانية خروج فان دي بيك في يناير".

وأضاف: "لا يستطيع دورسون الحصول على تفويض للموافقة على خروج فان دي بيك، لأن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقده مع وكالة ألبيرز".

وأكمل: "لا تنتهي هذه الاتفاقية التي تصل مدتها إلى سنتين حتى نهاية الموسم، ما لم يتغير شيء، سيبقى في مانشستر يونايتد".

ما هو هدف فان دي بيك؟

وتشير الصحيفة الإنجليزية إلى أن فان دي بيك كان يأمل في العمل مع دورسون من أجل الانتقال إلى برشلونة، تمامًا كما فعل الوكيل مع زميله السابق في أياكس، فرينكي دي يونج.

وسيكون فان دي بيك في الخامسة والعشرين من عمره مع نهاية الموسم، وسيرى بلا شك أنه عاش كابوسًا لمدة سنتين في مانشستر يونايتد.

ولعب فان دي بيك 48 مباراة فقط مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2020.

فان دي بيك بالفعل على رادار برشلونة، وقد يبحث النادي الكتالوني الذي يعاني من ضائقة مالية عن صفقة بسعر مخفض مع مانشستر يونايتد، كما ارتبط الهولندي أيضًا بالانتقال إلى نيوكاسل.

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