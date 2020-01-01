باريس سان جيرمان ضد لايبزيج: مباشر لحظة بلحظة
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لايبزيج 0 × 0 باريس سان جيرمان
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Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 18, 2020
الفريق الألماني أنهى هذا الموسم في المركز الثالث في البوندسليجا، ويظهر بأداء قوي ومستوى فني متميز، كان الفريق تأهل للدور نصف النهائي من البطولة بعد تحقيقه فوز غير متوقع على أتلتيكو مدريد الأسباني بنتيجة 2-1، ويسعى الفريق لتحقيق المفاجأة وحصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه الكروي القصير نسيباً حيث تأسس النادي عام 2009 وتمكن من الصعود والمنافسة والتألق بشكل سريع جداً وغير متوقع.
أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة باريس سان جيرمان دض لايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، والتي تقام على ملعب دا لوز.