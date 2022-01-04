إريكسن : توفيت لمدة 5 دقائق، ومونديال قطر هو حلمي !

أكد صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، انه فارق الحياة لمدة 5 دقائق، بعد سقوطه متأثرًا بأزمة قلبية في يورو 2020.

وكانت الحادثة قد وقعت في مواجهة الدنمارك مع فنلندا في شهر يونيو الماضي، في المباراة الافتتاحية لبلاده خلال البطولة.

لاعب توتنهام وإنتر السابق عاد للحياة سريعًا، بعد مجهود عظيم من الجهاز الطبي لفريقه ولزميله سيمون كيير.

ومن جانبه قال إريكسن في تصريحات للتليفزيون الدنماركي:"الأمر كان رائعًا برؤية الناس يقومون بإرسال الورود لي، عائلتي كانت في غاية السعادة بهذا الموقف".

وأضاف:"الأمر كان غريبًا في البداية، لأنني لم أتوقع استقبال هذا الكم من الورود لأنني توفيت لمدة 5 دقائق".

وأما عن خططه المستقبلية:"هدفي الآن هو اللعب مع بلادي في كأس العالم بقطر وهو حلمي الأهم في الوقت الحالي، من خلال العودة للملاعب من جديد".

وتابع:"لا أشعر بأي صورة مختلفة، الآن أنا في قمة حالتي البدنية وأريد العودة لممارسة كرة القدم من جديد".

يذكر أن إريكسن البالغ من العمر 29 سنة رحل عن إنتر في شهر ديسمبر الماضي، بسبب لوائح الدوري الإيطالي بعدم السماح بتسجيل لاعبين لديهم مشاكل قلبية ويستخدمون جهاز تنظيم عضلات القلب.

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