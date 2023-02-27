"اركضوا أنتم لا يمكنني الركض" .. عودة مثيرة لرونالدينيو لكرة القدم

رونالدينيو يرفض الركض في أولى مبارياته ببطولة كينجز ليج

لم يفقد البرازيلي المعتزل رونالدينيو خفة ظله وبعض من كسله بتقدمه في العمر؛ عودته للعب في بطولة "كينجز ليج" شهدت موقفًا ظريفًا تداولته الصحف والجماهير.

وعاد رونالدينيو، أمس الأحد، للعب ليكون أحدث النجوم المنضمين لـ "كينجز ليج- دوري الملوك" أو البطولة المعروفة بدوري بيكيه، أحد مؤسسيها.

أراد الحكم أن يشرح لبطل العالم السابق مع البرازيل في 2002 طريقة تنفيذ ركلات الجزاء التي يسددها اللاعب ركضًا من منتصف الملعب ويحاول آخر منعه؛ ليرد لاعب برشلونة الأسبق بتلقائية "لن أركض، فليركض شخص آخر" وسط ضحكات الحكام.

أثارت مشاركة رونالدينيو، 42 سنة، اهتمامًا كبيرًا جديدًا بالبطولة، فخلال بث سبع ساعات لمباريات مختلفة وصل عدد المشاهدين لما يقرب من مليوني متفرج عبر كل المنصات التي تذاع عليها المباريات.