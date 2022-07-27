"أردت مدربًا يدفعني للتألق" .. رسالة يوفيتش القاسية إلى أنشيلوتي!

لوكا يوفيتش يوجه رسالة انتقاد واضحة إلى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وجه الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد السابق، والمنتقل مؤخرًا إلى فيورنتينا الإيطالي، رسالة قاسية إلى كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي.

يوفيتش أدلى بتصريحات إلى شبكة "DAZN" الرياضية، أكد خلالها أن أساليب أنشيلوتي التدريبية كانت السبب الرئيسي في عدم تقديمه أداءً أفضل مع ريال مدريد.

ماذا قال يوفيتش؟

المهاجم الصربي قال في تصريحاته: "لقد اخترت فيورنتينا لعدة أسباب، كان الأهم هو طموح النادي وفكرة الهجوم الكروي، لأن هذا هو أحد الأندية القليلة في إيطاليا التي تلعب للهجوم".

وأضاف: "كما يعلم الكثيرون، مر عدد لا يحصى من اللاعبين الصرب بهذا النادي، وفي الواقع يوجد الآن ثلاثة آخرين، وهدفي هو تكرار النجاحات التي قام بها أبناء وطني هنا".

وتابع عن تألقه مع الفريق: "كنت بحاجة إلى مدرب منذ هذا القبيل، من شأنه أن يدفعني للعمل بجد".

ما هو رأي مدرب فيورنتينا في يوفيتش؟

من جانبه، تحدث الإيطالي فينشينزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا عن يوفيتش بقوله: "يجب أن يمر يوفيتش بمرحلة من الصعود والهبوط، لأنه يحتاج إلى إيجاد إيقاع المنافسة".

وأضاف: "أنا هادئ لأنني رأيت كل ما لديه من جودة، سنجعله لاعبًا يمكنه تحمل اللعب بأعلى إيقاع".

ماذا قدم يوفيتش مع فيورنتينا؟

يوفيتش انتقل إلى فيورنتينا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، على أن يملك النادي الملكي 50% من بطاقة اللاعب.

وتمكن يوفيتش خلال مباريات فيورنتينا التحضيرية للموسم الجديد من تسجيل خمسة أهداف، وهو ما يتجاوز بالفعل كل أهدافه في مسيرته مع ريال مدريد، حيث لم يسجل سوى ثلاثة أهداف مع النادي الملكي.