ارحل إلى ريال مدريد وخذ سون معك.. رسالة "الرجل العنكبوت" إلى هاري كين!

كيف وجه "سبايدر مان" هذه النصيحة لنجمي توتنهام؟

يعد الممثل البريطاني توم هولاند من كبار مشجعي توتنهام، ولكن ذلك لا يمنعه من تمني الخير للاعبي الفريق حتى لو خارج أسوار الفريق اللندني.

النجم البالغ من العمر 27 عامًا وصاحب الدور الشهير في "الرجل العنكبوت" طالب كين بالرحيل عن توتنهام والذهاب إلى ريال مدريد، من أجل مسيرة أفضل له.

وقال في تصريحات لمنصة "يونيلاد" البريطانية: "رسالتي إلى كين أن يذهب إلى مدريد، هناك يستطيع أن يكون أفضل لاعب كرة القدم في العالم، وهذا ما يستحقه".

وأردف: "عليه أن يأخذ سون ويرحلا إلى هناك، يفوزا بدوري أبطال أوروبا سويًا" وذلك بعد أن قال إن النجم الكوري الجنوبي هو لاعبه المفضل بشكل عام.

ويعد هاري كين من الأهداف الساخنة لريال مدريد هذا الصيف، ومن المرجح أن يصل إلى قلعة الملكي حال عدم إتمام الاتفاق للحصول على كيليان مبابي.