"ارحل أيها المغتصب".. قنبلة غضب تنفجر في وجه ميندي!

بعد هبوط لوريان..

تعرض بنجامين ميندي، لاعب لوريان الفرنسي، للهجوم بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية، رغم الفوز في الجولة الأخيرة من المسابقة على حساب كليرمونت بنتيجة (5-0).

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة مغادرة ميندي ملعب موستوار، وسط صيحات الجماهير "اغرب عن وجهي أيها المغتصب".

وتعاقد لوريان مع ميندي مطلع الموسم الجاري، حيث خاض 15 مباراة (جميعها في الدوري)، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

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وهبط لوريان إلى الدرجة الثانية رفقة ميتز وكليرمونت، بعدما جمع 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن لوهافر.

وجاء تعاقد لوريان مع لاعب مانشستر سيتى السابق، بعد إسقاط جميع تهم الاغتصاب التى كان يحاكم فيها منذ نوفمبر 2020، وتسببت في رحيله عن النادي الإنجليزي.