ضربة ثنائية لنادي النصر

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بات نادي النصر السعودي، مهددًا بخسارة اثنين من أبرز نجومه الأجانب، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأخدود.

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النصر يواجه الأخدود، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وحسب صحيفة "الرياضية"، قد لا يشارك متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والجناح السنغالي ساديو ماني، مع قلعة العالمي، في مباراة الغد.

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الصحيفة كشفت عن معاناة ماني، من ارتفاع في درجة الحرارة، مع شعور بروزوفيتش بـ"الإرهاق"؛ بعد مشاركته مع منتخب بلاده كرواتيا، في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، كان يفكر في الأساس، بإجلاس ماني على الدكة أمام الأخدود؛ تخوفًا من حصوله على كارت أصفر رابع، يمنعه من المشاركة في ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، في الأول من ديسمبر القادم.

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر".

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