قبل ارتداء القميص الملكي .. ريال مدريد يسدد فاتورة فشل إندريك في كوبا أمريكا!

الريال يستهدف تعويض أمواله من حقوق الصور

كشفت تقارير صحفية، عن تحمل إدارة ريال مدريد أموال جديدة في صفقة البرازيلي الشاب إندريك، قبل تقديمه كلاعب جديد في الفريق الملكي.

وتعاقد ريال مدريد مع إندريك (16 عامًا) في ديسمبر 2022، لكنه اتفق مع إدارة ناديه بالميراس أن يستمر بين صفوفه حتى يكتسب المزيد من الخبرات قبل انتقاله لليجا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن صفقة إندريك ستكلف خزينة النادي الملكي أموالًا جديدة، حيث سيدفع لبالميراس حوالي 6.25 مليون يورو إضافية.

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و‌أشارت إلى أن هذه المتغيرات، تبلغ حوالي 5 ملايين يورو متعلقة بالأهداف التي أحرزها اللاعب الشاب مع بالميراس، بخلاف مليون و250 ألف يورو إضافية بسبب مشاركته مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا.

وكان ريال مدريد قد دفع 35 مليون يورو ثابتة لصالح بالميراس من أجل إتمام الصفقة، وتم الاتفاق على تخصيص 25 مليون يورو كمتغيرات، بخلاف الضرائب التي تبلغ حوالي 12 مليونًا، ليكون إجمالي ما دفعه ريال مدريد في صفقة إندريك بلغ 41.25 مليون يورو حتى الآن.

وأوضحت "سبورت"، أن ريال مدريد يمتلك حوالي 50% من حقوق صور اللاعب، ويستهدف من خلال هذه النسبة تعويض الإنفاق الهائل الذي تحمله من أجل الفوز باللاعب الواعد، بخلاف الإضافة الفنية المتوقعة.

وشارك إندريك في 4 مباريات بقميص البرازيل في كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف، بينما ودع السيلساو البطولة من الدور ربع النهائي على يد أوروجواي بهدف دون رد.