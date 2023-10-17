ارتبط اسمه بالاتحاد .. "سلمان الفرج سيرحل عن الهلال في الشتوية"

مفاجأة جديدة في مستقبل سلمان الفرج مع نادي الهلال

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لا شك أن سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أحد أفضل الأسماء التي شهدتها الملاعب السعودية، في عصر الاحتراف.

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الفرج البالغ من العمر 34 سنة، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول، عام 2008.

وبعد سنوات من التألق.. بدأ القائد الكبير، يخسر مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الأزرق، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع كثرة الإصابات في الفترة الماضية.

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وفي هذا السياق.. توقع الإعلامي الرياضي طارق النوفل، رحيل سلمان الفرج عن نادي الهلال، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال النوفل في تصريحات مع فضائية "السعودية الرياضية": "ليست معلومة مؤكدة.. لكن هناك أخبارًا تشير إلى رحيل الفرج، في يناير القادم؛ بعد خسارة مكانه في تشكيل الهلال الأساسي".

وزعم الإعلامي الرياضي، أن اللاعب غير قادر على التألق في الهلال، وسط النجوم العالميين الكبار، الذين يمثلون الفريق الأول، في الوقت الحالي.

واعتبر طارق نوفل، أن أفضل حل للكرة السعودية؛ هو رحيل النجوم المحليين الكبار عن أنديتهم، والانتقال إلى فرق أخرى؛ حال فقدوا مكانهم في التشكيل الأساسي.

جدير بالذكر أن اسم الفرج، ارتبط بنادي الاتحاد، خلال صيف العام الحالي؛ لتعزيز خط وسط حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إلا أن الصفقة لم تتم، في النهاية.

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