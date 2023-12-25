بعد ارتباط اسمه بالهلال .. حقيقة مساومات نجم النصر ووكيله للموافقة على التجديد

رد رسمي في مفاوضات تجديد عقد نجم نادي النصر

SHAHID

رد مشعل السفاعي، وكيل أعمال النجم الدولي أيمن يحيى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على الأخبار المتداولة بشأن مستقبل اللاعب، ومفاوضات تجديد عقده.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يحيى البالغ من العمر 22 سنة، يدخل "الفترة الحرة" من عقده مع النصر، في يناير 2024؛ وسط ارتباط اسمه بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

وفي هذا السياق.. نفى السفاعي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، طلبه مبلغ 8 ملايين ريال سعودي كـ"راتب سنوي" للاعب، بالإضافة إلى حصوله شخصيًا على أعلى عمولة لوكلاء اللاعبين؛ من أجل الموافقة على تجديد عقد يحيى مع قلعة العالمي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكيل النجم الدولي أضاف قائلًا: "أيمن يحيي لاعب نصراوي ولا يزال"، متوعدًا في نفس الوقت، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من روّج لمثل هذه الأخبار.

وشدد مشعل السفاعي في نهاية تغريدته، على أنه شخص مؤتمن، وكل ما يهمه فقط؛ هو تأدية هذه الأمانة الموكلة إليه من أيمن يحيى.

جدير بالذكر أن تقارير زعمت خلال الساعات القليلة الماضية، عرض مجلس إدارة نادي النصر، راتبًا سنويًا على يحيى، يُقدر بـ2.5 مليون ريال سعودي فقط؛ من أجل التجديد.

SHAHID