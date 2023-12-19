بعد ارتباط اسمه بالنصر .. فريق سعودي يدخل في صفقة محمد الشناوي

صفقة مصرية كبرى قد تنتقل إلى دوري روشن السعودي

SHAHID

منذ عامين تقريبًا، واسم الحارس المصري الكبير محمد الشناوي، يرتبط بـ"الانتقال" إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر قدّم أكثر من عرض إلى النادي الأهلي المصري، للتعاقد مع الشناوي؛ إلا أن إدارة القلعة الحمراء، تمسكت ببقاء اللاعب ورفضت التخلي عنه، في الفترة الماضية.

وخلال الساعات القليلة الماضية.. ترددت أنباء عن محاولات جديدة من قلعة العالمي، للتعاقد مع حارس الأهلي؛ خاصة بعد تألقه الكبير مع فريقه، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن.. صحيفة "الميدان الرياضي" كشفت مساء اليوم الثلاثاء، عن أن النادي السعودي الذي يتفاوض - حاليًا - مع محمد الشناوي، لضمه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"؛ ليس النصر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ضمك؛ هو النادي السعودي الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بـ"التعاقد" مع الشناوي، في الميركاتو الشتوي القادم؛ حيث تم وضعه كـ"خيار أول"، لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق.

وأوضحت أن الحارس المصري البالغ من العمر 35 سنة، ترك ملف انتقاله إلى نادي ضمك من عدمه، في يد مجلس إدارة النادي الأهلي؛ لكي يتخذ القرار المناسب.

SHAHID