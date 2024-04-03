"اذهب إلى محمد صلاح!".. أسطورة فرنسا ينصح مبابي برفض ريال مدريد

نصح أسطورة فرنسا ونادي آرسنال روبرت بيريز، مواطنه كيليان مبابي برفض عرض ريال مدريد، الذي يعتقد أن الفرنسي قد أنهى كل ما يتعلق بالانتقال إليه بالفعل ولم يتبق إلا الإعلان الرسمي.

وقال بيريز في تصريحات لشبكة "لو ميديا كاري": "آسف ولكنني أعتقد أنك يا مبابي لن تكون أول لاعب يقول لا لريال مدريد، لقد كان هذا القرار الذي اتخذته بنفسي من قبل، رفضت مدريد لأنني امتلكت عرضين آخرين، ولو لم أوافق على أي من عرضي يوفنتوس وآرسنال لكنت قد انضممت إلى ريال مدريد".

وأضاف: "بصراحة أريد أن أراه (مبابي) في ليفربول، إنه ناد أشبه بعائلة رائعة، وتوحد هيكلية ممتاز، لا ضغوطات، الجماهير أمامك مباشرة في الملعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعاد لينصح مبابي بتشكيل ثنائية هامة حين قال: "أعتقد أن ثنائية مكونة من صلاح ومبابي ستكون أشبه بانفجار، أعتقد أن مبابي يستطيع رفض ريال مدريد".

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد في حالة التوتر بين مبابي وفريقه باريس سان جيرمان، وبالتحديد مع المدرب لويس إنريكي.