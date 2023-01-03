"اذهب إلى الجحيم يا ناكر الجميل" .. جمهور بنفيكا ينفجر في وجه بطل العالم!

جمهور بنفيكا غاضب من الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بعد تصرفاته منذ العودة من كأس العالم 2022 ورغبته في الرحيل.

يثير سلوك الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022، غضب جماهير فريق بنفيكا البرتغالي الذي يلعب بين صفوفه.

إنزو عاد ليلعب مع بنفيكا يوم 30 ديسمبر الماضي، حيث شارك في خسارة فريقه أمام براجا بثلاثية نظيفة في الدوري البرتغالي، ليسافر بعدها من جديد إلى بوينس آيرس لقضاء نهاية العام في العاصمة الأرجنتينية.

صحيفة "as" الإسبانية نقلت ردود فعل جمهور بنفيكا على ذلك التصرف، بعدما نشر أوريل بيريز، وكيل فيرنانديز، صورة عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، لعشاء ليلة رأس السنة.

جمهور بنفيكا انفجر غاضبًا بسبب تلك الصورة، حيث كانت التعليقات شديدة اللهجة ضد نجم الوسط الأرجنتيني.

وكتب أحد المتابعين: "اخرج، ابتعد، أنت غير محترف على الإطلاق لتكون في نادٍ كبير مثل بنفيكا، اذهب بعيدًا ولا تعد".

وكتب آخر: "يا لها من قلة احترام"، وأضاف ثالث: "هذا عدم احترام لبنفيكا، مرحلة حاسمة من الموسم ومن رحلة إلى رحلة، قم بإيداع 120 مليون يورو واذهب إلى الجحيم، لا يوجد لاعب فوق بنفيكا".

فيما علق رابع: "أنت ناكر للجميع، لولا بنفيكا لما ذهبت إلى كأس العالم، لا شيء ولا أحد أكبر من بنفيكا".

صحيفة "ريكورد" البرتغالية كشفت أن إنزو فيرنانديز لم يشارك يوم الإثنين في أي من الحصص التدريبية لنادي بنفيكا، مما قد يعرضه لغرامة كبيرة لمخالفته اللوائح التأديبية في النادي.

ويأتي ذلك كله وسط ارتباط إنزو فيرنانديز بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، حيث تشير العديد من التقارير إلى تقدم مفاوضات "البلوز" مع بنفيكا للتعاقد مع بطل كأس العالم.