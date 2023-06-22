ادفعوا لي "أكثر بكثير" من باريس.. شرط نجم هولندا للعب في الدوري السعودي

نجم الوسط المخضرم يضع شروطه

عاد لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم البالغ من العمر 32 عامًا، والذي قضى موسم 2022/23 على سبيل الإعارة في روما، إلى ناديه باريس سان جيرمان هذا الصيف، على الرغم من أن مستقبله في حديقة الأمراء لا يزال غير مؤكد، مع تبقي عام أخير في عقده الذي ينتهي في 2024.

بالعودة إلى عام 2021، وبعد الكثير من التكهنات حول خطوته التالية، انضم فينالدوم إلى عملاق الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان قادمًا من ليفربول في عقد مدته 3 أعوام.

لكن الهولندي الدولي عانى في فترته الأولى وتم نقله على سبيل الإعارة إلى إيطاليا وبالتحديد عملاق العاصمة روما، حيث غاب عن الملاعب لمدة ستة أشهر بعد تعرضه لكسر في الساق أثناء التدريبات.

منذ عودته من روما بعد خوض 23 مباراة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو، ارتبط فينالدوم ارتباطًا وثيقًا بالرحيل عن الفريق الباريسي.

في الواقع، أعرب عدد من الأندية بالفعل عن اهتمامهم بالدولي الهولندي، بما في ذلك ناديا فينورد وأيندهوفن الهولنديان، وفقًا لموقع "فوت ميركاتو".

علق لاعب خط وسط نيوكاسل السابق مؤخرًا على تلك الأخبار أثناء معسكره الدولي مع هولندا قائلًا:

"لقد قرأت كل أنواع الأشياء عن أيندهوفن وفينورد خلال الأيام القليلة الماضية، سأبقي جميع الخيارات مفتوحة هذا الصيف، لكن العودة إلى هولندا ليست خياري الأول الآن".

يذكر تقرير لـ"فوت ميركاتو" أن هناك رغبة من فينالدوم في الانتقال إلى الدوري السعودي شأنه شأن العديد من نجوم العالم الكبار، لكنه سيوافق على هذه الخطوة لو تم الاتفاق معه على راتب "أكبر بكثير" من راتبه الحالي في باريس سان جيرمان والبالغ 8.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

على الرغم من ارتباطه بالانتقال إلى السعودية ، قال فينالدوم مؤخرًا لصحيفة "ليكيب": "إذا قال لي باريس سان جيرمان إنه يريد الاحتفاظ بي، فسأبقى".