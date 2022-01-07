رسميًا .. برشلونة يتخلص من كوتينيو بفضل جيرارد !

توصل نادي أستون فيلا الإنجليزي، مع نظيره الإسباني برشلونة، على انتقال صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوفه حتى نهاية الموسم.

برشلونة كان واضحًا في موقفه من كوتينيو خلال شهر يناير الجاري، بوجود رغبة في التخلص منه لمحاولة تخفيض فاتورة الأجور.

وطمح النادي الكتالوني في بيع اللاعب بشكل نهائي، لكنه لم يجد العروض المناسبة ليكتفي بالإعارة.

ما هو شكل الصفقة؟

أستون فيلا أعلن عبر موقعه الرسمي عن انتقال كوتينيو إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح أن الاتفاق تم بالفعل بين جميع الأطراف، ليعود صاحب الـ29 سنة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، الذي سبق أن تألق فيه مع ليفربول.

وأشار موقع "TheAthletic" الإنجليزي إلى أن ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا وزميل كوتينيو السابق، كان صاحب الفضل الأول في إقناع اللاعب بالانضمام لفريقه.

ومن جانبه حاول برشلونة أن يجعل الصفقة إعارة لمدة عام ونصف ولكن الأمر لم ينجح بسبب رفض أستون فيلا لهذه الفكرة.

ماذا قدم كوتينيو مع برشلونة؟

اللاعب انتقل في صفقة ضخمة في يناير 2018، حيث كلف النادي الكتالوني ما يقرب من 135 مليون يورو.

ولعب كوتينيو 106 مباراة مع برشلونة بكل المسابقات، ونجح في تسجيل 25 هدفًا وصنع 14.

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