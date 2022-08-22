أخيرًا .. الهلال يكشف عن الهوية الجديدة

شكل جديد تمامًا للزعيم.

كشف نادي الهلال بشكل رسمي عن هويته الجديد، بعد أن كان قد أعلن قبل أيام عن تغيير الشعار الخاص به لآخر جديد.

يأتي هذا في إطار رغبة النادي في توحيد الهوية في كافة الفرق الرياضية وهو ما حدث بالاتفاق مع شركة "S team" شريك قطاع الملابس".

وكانت تقارير قد أكدت أن الهلال تواصل مع عدة شركات عالمية للمساهمة في تصميم الشعار الجديد والهوية التي تم الإعلان عنها اليوم الإثنين.

النادي نشر مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "تويتر"، ظهر فيه شكل الشعار الجديد الذي جاء بخطوط بسيطة دون تعقيد أو الكثير من الألوان.

بعد ذلك ظهر القميص الخاص بالموسم الجديد الذي سيبدأه الهلال خلال ساعات قليلة في الدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر أيضًا وهو يحمل نفس الشعار.

الهلال هو بطل الدوري السعودي، بعد أن كان قد عاد من التأخر خلف الاتحاد في الموسم الماضي، حيث حصد اللقب بروعة كبيرة وعودة ممتازة في الترتيب.