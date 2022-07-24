أخيرًا .. النصر يتخلص من فونيس موري

موري في طريقه للرحيل عن نادي النصر

تخلص نادي النصر أخيرًا من المدافع الأرجنتيني فونيس موري، بعد فترة من البحث عن كيفية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم الحاجة له.

كيف تخلص النصر من موري؟

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن اتفاق نادي كروز أزول المكسيكي مع نادي النصر، على شراء المدة المتبقية من عقد فونيس موري.

وكان موري قد وافق على العرض المقدم من نادي كروز أزول أمس السبت، وكان يتبقى فقط الاتفاق مع نادي النصر، وهو ما حدث بالفعل.

ويتواجد فونيس حاليًا في معسكر نادي النصر المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

لماذا تخلص النصر من فونيس موري؟

وكانت التقارير قد أكدت على أن نادي النصر يرغب في التخلص من فونيس موري، الذي لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده، بظهوره بشكل غير جيد خلال الموسم الماضي.

موري انتقل لصفوف نادي النصر خلال صيف 2021 قادمًا من فياريال الإسباني، ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه، ليبدأ مسؤولي العالمي يفكرون في التخلص منه.

الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر، أكد لإدارة ناديه أنه لا يرغب في استمرار فونيس موري، وهو الأمر الذي تسبب في رحيله عن صفوف العالمي.