اخضع يا "سبيشال وان".. أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي يسقط جوزيه مورينيو وتاريخه!

مورينيو لم يتمكن من فك شفرة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي..

مرة أخرى، توج نادي إشبيلية الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي 2022-23، وذلك عندما تمكن من التغلب على روما الإيطالي بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من النهائي الذي أقيم على ملعب "بوشكاس أرينا" في العاصمة المجرية بودابست بالتعادل 1-1.

روما كان صاحب هدف التقدم الذي جاء في الدقيقة 35 عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن يخيب جيانلوكا مانشيني قائد "الذئاب" آمال جماهيره بهدف ذاتي في الدقيقة 55.

الفريق الأندلسي، صاحب سجل التتويج المثالي في الدوري الأوروبي، رفع رصيد ألقابه في المسابقة إلى 7 ألقاب، ليعزز مكانته كفريق لا يُقهر عندما يصل إلى نهائي البطولة.

لا أحد يقدر على إشبيلية!

عندما يتعلق الأمر ببطولة الدوري الأوروبي، لا أحد يقدر على إشبيلية، الفريق الأندلسي دائمًا يجد طريقة تمكنه من الفوز بالنهائي عندما يتمكن من الوصول إليه.

البعض خرج بتصريحات متفرقة خلال الموسم الحالي بأن إشبيلية هو ريال مدريد الدوري الأوروبي، بالنظر تشابه سجله في البطولة مع سجل النادي الملكي المذهل في دوري أبطال أوروبا.

قائمة ضحايا إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي بدأت بنادي ميدلزبره الإنجليزي في موسم 2005-2006، ثم إسبانيول في العام التالي، ولعل أبرز ضحايا الفريق الأندلسي كانا ليفربول الإنجليزي في 2015-16، وإنتر الإيطالي في 2019-200.

اخضع يا مورينيو أمام إشبيلية!

تاريخ مورينيو في النهائيات الأوروبية كان مثاليًا، فقد خاض "سبيشال وان" خمسة نهائيات أوروبية، قبل نهائي الدوري الأوروبي، حقق الانتصار في جميعها.

لكن عندما اصطدم مورينيو بإشبيلية المتمرس، وملك الدوري الأوروبي، لم يتمكن من إيجاد حل حقيقي ليتمكن من الحفاظ على سجله المثالي.

صحيح أن روما قدم مباراة جيدة إلى حد ما، وكانت المباراة متكافئة للغاية، بالنظر إلى عدد الفرص التي سنحت للفريقين، لكن "الجيالوروسي" لم يتمكن من ترجمة فترات سيطرته القليلة على المباراة إلى أهداف، وهو الأهم بالطبع.

يمكن القول إن قميص مورينيو الناصع أوروبيًا، عندما يتعلق الأمر بالنهائيات، قد تلطخ أمام إشبيلية، لكن جمهور روما بالتأكيد لن ينسى أبدًا أن الفريق عاد إلى الواجهة أوروبيًا تحت قيادة "سبيشال وان".