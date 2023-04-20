اخرس .. إهانة من ماجواير لدي خيا بعد تسببهما في وداع مانشستر يونايتد للدوري الأوروبي

تفاصيل مشادة ماجواير ودي خيا

شهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية اليوم ببطولة الدوري الأوروبي، مشادة بين هاري ماجواير وديفيد دي خيا.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة كبيرة بنتيجة 3-0، أمام إشبيلية في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وظهر هاري ماجواير وهو يقول لديفيد دي خيا "اخرس" بعد الأداء السئ الذي قدمه الثنائي ضد إشبيلية.

وتسبب الثنائي في إهداء إشبيلية الهدف الافتتاحي في الدور ربع النهائي من البطولة وأهدر ماجواير الاستحواذ على الكرة بعد أن مرر دي خيا الكرة له مما دفع لاعب إشبيلية يوسف النصيري لاستغلال الخطأ وتسجيل الهدف الأول.

وقام دي خيا، بخطأ فاضح في الهدف الثالث لإشبيلية وظهر الثنائي منزعجًا بشكل واضح بعد أخطائهم في المباراة وحدث تبادل متوتر بينهم بالكلام، واستخدم ماجواير يده للإشارة إلى دي خيا بأنه كان يتحدث كثيرًا ورفع دي خيا ذراعيه احتجاجًا على تصرف نجم مانشستر يونايتد.

وأصيب المشجعون بالصدمة بسبب نتيجة الفريق وأدائه ولجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة إحباطهم وعلق أحد الجماهير على تصرف ماجواير قائلًا: "يجب أن يغادر !!!".

وودع فريق مانشستر يونايتد منافسات بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي بعد تأهل إشبيلية على حسابه بمجموع المبارتين 5-2.