اختيار غريب .. ميسي عن زميله: هو المدافع الأفضل في العالم

تصريحات ميسي بشأن روميرو تثير انقسامًا ملحوظًا في الرأي.

وصف ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، قلب دفاع توتنهام، كريستيان روميرو، بأنه "أفضل مدافع في العالم" لتثير تعليقاته انقسامًا في الرأي.

ليونيل سجل هدفًا مذهلًا من ركلة حرة ليقود التانجو لتحقيق الفوز بهدف دون رد على الإكوادور في أولى تصفيات كأس العالم.

ولكن على الرغم من جهوده الهائلة، خصص ميسي وقتًا للثناء على روميرو بعد المباراة، حيث قال: "بالنسبة لي، إنه أفضل مدافع في العالم حاليًا، أداء مذهل الليلة، إنه رجل المباراة".

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وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "مارتينيز أفضل، وساليبا أيضًا، بالإضافة إلى فاران وغيرهم الكثير".

ونشر آخر: "ليس حتى الأفضل في توتنهام".

ومع ذلك، سارع آخرون إلى الاتفاق مع ميسي، حيث غرد أحد المشجعين: "إنه في مكانه تمامًا، لا يوجد قلب دفاع جيد مثل روميرو".

وعلق آخر: "ميسي يعرف ما يتحدث عنه! روميرو وحش".

وسارع روميرو إلى رد الجميل بعد المباراة، حيث أثنى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على ميسي قائلًا: "الإكوادور كانت قوية في الدفاع وحاولت استغلال أي أخطاء ارتكبناها، ولكن بعد ذلك، ظهر أعظم لاعب في العالم وفتح المباراة، وبعد ذلك أصبحت الأمور أسهل".