اختيار بين مكانين.. مورينيو يتجه لقبول العرض السعودي

ينتظر البرتغالي جوزيه مورينيو خطوته المقبلة في عالم التدريب، بعد إقالته من تدريب روما الإيطالي، وتعيين دانييلي دي روسي خلفا له.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن "نيوكاسل يونايتد (المملوك لصندوق الاستثمار السعودي) هو الوجهة الأكثر احتمالا في الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة لمورينيو"، مشيرة إلى أن "اهتمام أندية دوري المحترفين السعودي لا يزال قائمًا".

وأضافت الصحيفة الإيطالية: "بعض مشجعي تشيلسي يتمنون عودة مورينيو، لكن من غير الواقعي رؤية تود بويلي يقيل ماوريسيو بوكيتينو لإعادة سبيشال وان إلى ستامفورد بريدج".

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وأوضحت الصحيفة أن ارتباط مورينيو بباريس سان جيرمان انتهى بالتعاقد مع لويس إنريكي، كما أن منتخب البرازيل أسند المهمة للمدرب دوريفال جونيور.

وختمت: "لا تزال الفرق السعودية تجتذب البرتغالي، الذي رفض عرضًا من الهلال الصيف الماضي، ويمكنه أن يتلقى المزيد من المقترحات في الصيف المقبل عندما يكون الهدف الأساسي في الميركاتو السعودي إلى جانب محمد صلاح (نجم ليفربول)".