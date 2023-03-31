اختيار بيريز .. قطار ريال مدريد يقف مرة أخرى لإنقاذ بوتشيتينو

علي سمير
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Mauricio-Pochettino(C)Getty Images
ريال مدريدباريس سان جيرمانالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1ماوريسيو بوكيتينوكارلو أنشيلوتي

أيام أنشيلوتي تبدو معدودة في سانتياجو برنابيو

تؤمن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بأن ماوريسيو بوتشيتينو هو المدرب الأنسب من أجل خلافة كارلو أنشيلوتي بتدريب الفريق.

الشكوك تحيط حول مستقبل المدرب الإيطالي المخضرم في الوقت الحالي، بسبب ضعف حظوظ ريال في الفوز بالدوري الإسباني، وهبوط مستوى الفريق بشكل كامل بمختلف البطولات.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن بوتشيتينو هو الخيار الذي يعجب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كما يعتبر هو المرشح الأول لتولي المنصب الصيف القادم.

وأشارت إلى أن بيريز يؤمن بأن أسلوب مدرب باريس سان جيرمان السابق هو الأنسب لأيدولوجية ريال مدريد ونظامه في الملعب، بالإضافة لتعامله المرن مع اللاعبين وبالمؤتمرات الصحفية.

وأكدت أن تعيين بوتشيتينو قد لا يعتمد على أداء ريال في كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، لتكون النتيجة الأكثر ترجيحًا هي قدوم الأرجنتيني بدلًا من أنشيلوتي مع انتقال الأخير لتدريب منتخب البرازيل.

يذكر أن بوتشيتينو رحل عن باريس بنهاية الموسم الماضي، ولم ينتقل لتدريب أي فريق منذ مغادرته للنادي الفرنسي، لذلك قد تأتي خطوة ريال مدريد لإنعاش مسيرته من جديد.

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