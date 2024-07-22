ينتظر عشاق لعبة EA SPORTS FC 25 موعد الإصدار قريبًا؛ حيث يترقبون رؤية الجهود التي قامت بها الشركة الشهيرة لتحديث تجربة اللعب، لتكون أقرب للواقع وأكثر محاكاة للمتغيرات الجديدة في عالم كرة القدم.

وتقدم لعبة EA SPORTS FC 25 عددًا من الابتكارات الجديدة للعب مثل نمط Rush الجديد لمباريات 5 ضد 5، بالإضافة إلى تعديلات جديدة جذرية لتكتيكات اللعب من خلال خاصية FC IQ وLive Start Point، في نمط المهنة، وغيرها.

المنتج الرئيسي في لعبة EA SPORTS FC 25 سام ريفيرا المنتج، لفت إلى أن وضعية Rush هي التجربة الاجتماعية الأكثر لفتا للانتباه في لعبة EA SPORTS FC 25، مشيرًا إلى أنه "تم تصميم التجربة بحيث يكون لديك المزيد من الوقت مع الكرة مع عدد أقل من اللاعبين على أرض الملعب، وأيضًا تم تصميمها للعب مع الأصدقاء، مع العلم بأنه لا توجد أوضاع ثابتة، حيث تحتاج للتناوب مع أصدقائك، وهذا يخلق المتعة في تجربة اجتماعية جذابة".

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وكانت شركة إلكترونيك آرتس إنك (NASDAQ: EA) قد كشفت ن لاعب ريال مدريد وإنجلترا، جود بيلينجهام، كنجم الغلاف للعبة.

وعن هذا قال ريفيرا: "لذلك إذا أحضرت بيلينجهام وأحضرت أنا لاعبًا آخر ربما يكون دفاعيًا، وأنا وشخص آخر أحضرنا المزيد من المهاجمين، فإننا نحتاج جميعًا للتناوب، لكن ربما سيكون لدينا ميل للبقاء في اللعبة، ويمكن لبعض اللاعبين البقاء في الخلف، وبعض اللاعبين يهاجمون أكثر، لكنهم في النهاية يتناوبون. كل هذا تجربة يمكنك الاستمتاع بها مع الأصدقاء، حتى تتمكن من إحضار أفضل لاعب لديك والاستمتاع على أرض الملعب".

ومن المنتظر إصدار النسخة الجديدة يوم 27 سبتمبر المقبل، وسيكون بمقدور المستخدمين الذين اشتروا الإصدار النهائي الوصول إليها مبكرًا واللعب قبل أسبوع من إصدارها.

وعن العوامل التي ألهمت فريق العمل للاعتماد على وضعية Rush في اللعبة، تابع: "سماعنا للتعليقات دفعنا للاعتماد على هذه الوضعية. لديك 11 لاعبًا مقابل 11. نعلم أن هناك لاعبين يحبون اللعب كمدافعين، أو مهاجمين، لكن عندما تنظر للبيانات، فمعظم الناس يريدون أن يكونوا مهاجمين، لأنه يجعلك أقرب للكرة، أو لاعب خط وسط مبدع، لأنه يجعلك أكثر تحركًا على الكرة، مع المزيد من الوقت للمراوغة الفعلية".

وأكد "هناك درس آخر أيضًا وهو الحفاظ على آليات اللعب في مباراة 11 مقابل 11، فقط الآليات الأساسية، وجعلها مباراة 5 لاعبين ضد 5، ما يخلق الكثير من العمق. في الأساس، تعلمنا أنه لا يمكننا تغيير طريقة المراوغة، وجعلها أكثر توجهًا نحو مراوغات كرة الشوارع.. هذا صعب للغاية ويتطلب الأمر الكثير من التكرار، وأدركنا أن لدينا بالفعل نظام مراوغة جيد جدًا، يمكننا استخدامه في بيئة جديدة مع الأصدقاء، ومن ثم خلق كل هذه التجربة حوله، وهذا يجعل التجربة ممتعة، حيث تستطيع وضع قواعدك الخاصة في هذه اللعبة".

وتم تسريب البطاقة الذهبية الرسمية لنمط Ultimate Team، والتي تشبه إلى حد كبير بطاقة الإصدار السابق من اللعب، ويعرض تصميم البطاقة المسرب، بعض التغييرات الطفيفة مع الاحتفاظ بالشكل والمظهر العام للبطاقة السابقة. يظل القالب، بما في ذلك اللون والشكل والتخطيط، مطابقا لإصدار العام الماضي. ومع ذلك، هناك اختلاف بسيط في العرض، ما قد يسمح بصور ديناميكية أكثر إبداعا.

وعما إذا كانوا وضعوا في الاعتبار اختلاف حجم الملعب عن قوانين الفيفا، قال: "بالطبع نحن نشاهد كرة القدم. لدينا الإلهام من أماكن مختلفة. على سبيل المثال، في الدوري الأمريكي لكرة القدم، كانت ركلات الجزاء متشابهة بعض الشيء في الماضي. الآن الأمر مختلف قليلاً. لذلك استوحينا الإلهام من مصادر عديدة ومختلفة، ويضم الفريق أشخاصًا من جميع أنحاء العالم. قمنا بالكثير من العصف الذهني لنقول، حسنًا، ماذا يمكننا أن نفعل هنا؟ ماذا يمكننا أن نفعل هناك؟ وتوصلنا إلى هذا، لذا فهي عملية مثيرة جدًا ورائعة جدًا للتوصل إلى شيء إبداعي وتجربة جديدة".

وأوضح أنه يمكن أن تنعكس تقنية Rush على كرة القدم على أرض الواقع، قائلاً: "امنحونا سنة واحدة وربما ترون المزيد من ذلك في الواقع".

وعن وضعية لعب فولتا، قال ريفيرا: "وضع مستقل، لم يعد جزءًا من لعبة FC25 بعد الآن. أردنا بدلاً من ذلك أن نفعل شيئًا جيدًا حقًا لتجربة اجتماعية. ونعلم أنه ما يزال هناك أشخاص يلعبون بوضعية فولتا. إذن ما فعلناه هو أننا احتفظنا بنسخة 3 ضد 3 من فولتا. أردنا فقط الاحتفاظ بهذا النمط لأولئك الذين يحبون هذه التجربة، لأنها مختلفة تمامًا عن 5 ضد 5، احتفظنا بها هناك لأولئك الذين يريدون بعض التنوع ويريدون الاستمتاع بأنواع مختلفة من الأشياء، لكن من المؤكد الآن أن التجربة الاجتماعية الرئيسية هي Rush".

وعن قواعد Rush؟ أوضح "إنها سريعة جدًا، بالطبع. هناك 5 لاعبين في كل جانب، 4 لاعبين يتحكم فيهم ممارس اللعبة وحارس واحد يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي. مدة المباراة 7 دقائق دون إستراحة، وبعد ذلك إذا كانت النتيجة تعادلا، فإننا ندخل في الأوقات الإضافية ثم ركلات الترجيح".

وأضاف "هناك بعض التغييرات، مثل ركلة البداية؛ لأنه عليك أن تتسابق نحو الكرة. يتم إطلاق الكرة بشكل عشوائي بواسطة قاذفة الكرة بمنتصف الملعب، وبدلاً من البطاقات الحمراء، لدينا بطاقات زرقاء حيث يتم طرد اللاعب لمدة دقيقة، ثم يتمكن من العودة بعد انتهاء الدقيقة. وركلات الجزاء مختلفة تماما.. والتسلل كذلك، فهو نفس مفهوم 11 مقابل 11. نحن فقط نحرك الخط الذي يبدأ فيه التسلل من خط النصف للثلث الهجومي، وهذه إلى حد كبير الفروقات الأكبر".

وعن التحديات التي واجهوها عند دمج آلية Rush في اللعبة، أشار إلى أن "الأمر استغرق بعض الوقت لفهم كل الدروس المستفادة من فولتا، واستغرقت مرحلة النماذج الأولية بعض الوقت لفهم العدد المناسب من اللاعبين، وما هو حجم الملعب المناسب. لذلك قمنا بتجربة ملاعب أكبر، وملاعب أصغر، مع 6 لاعبين و4 لاعبين".

وأضاف "بعد الكثير من التعليقات، والكثير من الاختبارات، وجدنا أن 5 لاعبين هي المجموعة الصحيحة والمكان الذي نشعر فيه أن هناك عمقًا كافيًا، لكن أيضًا يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر".