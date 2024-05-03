"اختفاء الأموال وموت المشجعين" .. تصريحات تكشف فضائح عديدة بعد سقوط الاتحاد المدوي

هجوم عنيف بعد سقوط الاتحاد أمام أبها..

SHAHID

خرج الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته "عن شعوره"؛ بعد سقوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام مستضيفه أبها، مساء يوم الجمعة.

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الاتحاد خسر (1-3) أمام نادي أبها، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ ليتجمد في المركز الخامس بجدول الترتيب.

فلاته اتهم في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، مسؤولي العميد الاتحادي الحاليين، بـ"العبث" في واحد من أكبر الكيانات الرياضية في السعودية والوطن العربي وآسيا.

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وقال الإعلامي الرياضي: "12 لاعبًا غابوا عن الاتحاد؛ بسبب الإصابة أو أمور أخرى.. يجب محاسبة الجهاز الإداري والطبي في النادي"، كاشفًا في نفس الوقت، عن وجود خلافات واضحة بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وأعرب عبدالله فلاته، عن دهشته من استمرار الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على رأس القيادة الفنية للفريق الاتحادي، وعدم اتخاذ قرار بإقالته من منصبه - حتى الآن -، على الرغم من فشله الكبير أمام جميع المنافسين.

وصرح فلاته؛ قائلًا: "الجماهير تموت في المدرجات؛ بسبب الوضع الكارثي الذي يمر به النادي.. والمسؤولون لا يتحركون"؛ في إشارة إلى وفاة مشجع، عقب الخسارة في كلاسيكو المملكة أمام الهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى جانب آخر.. فتح فلاته، النار على حكم مباراة أبها والاتحاد، واصفًا "إلغاء" هدف اللاعب مروان الصحفي، في الدقيقة 48، بـ"الفضيحة" التي لا يٌمكن السقوط عليها.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أموال صرفتها الدولة؛ من أجل تأسيس غرفة تقنية فيديو (فار) "مركزية"، في العاصمة السعودية الرياض، لمراجعة اللقطات الجدلية أثناء المباريات.

واختتم عبدالله فلاته تصريحاته؛ بالقول: "حتى الآن لم يتم تأسيس هذه الغرفة المركزية.. إذًا؛ أين ذهبت الأموال ومن حصل عليها؟!".

SHAHID