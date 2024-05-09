اختار بديل أوتافيو أمام الأخدود .. قرار حاسم من لويس كاسترو بشأن سامي النجعي

النصر يُواجه الأخدود مساء اليوم الخميس

SHAHID

فاجأ أوتافيو نجم وسط النصر الجميع يوم أمس بغيابه عن التدريبات الجماعية لفريقه النصر استعدادًا لمواجهة الأخدود مساء اليوم ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن غياب النجم البرتغالي جاء بسبب الإجهاد، وقد فضل المدرب لويس كاسترو إبعاده عن رحلة نجران لمواجهة الأخدود، وقد اختار بدلًا منه علي الحسن.

كاسترو، وحسب الرياضية، كلف زملاءه في الجهاز الفني بتجهيز اللاعب السعودي للعب بدلًا من أوتافيو الذي قضى اليوم في عيادة النادي.

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من جانب آخر، اتخذ كاسترو قرارًا حاسمًا بشأن لاعب الوسط سامي النجعي، والذي يغيب عن الملاعب منذ مواجهة ضمك في الجولة الـ27 من دوري روشن لمعاناته من تمزق في العضلة الخلفية، حيث قرر استبعاده من مواجهة الأخدود رغم جاهزيته التامة للعب.

المدرب قرر، وفقًا للرياضية، أن يُعيد اللاعب السعودي للتدريبات الجماعية بعد مواجهة الأخدود وتجهيزه ليكون جاهزًا تمامًا لمواجهة الهلال في الجولة الـ32 يوم الـ17 من مايو القادم.

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