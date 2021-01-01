أخبار بيراميدز: الصفقات المحتملة والراحلون في سوق الانتقالات الشتوية 2021

تعرف على أخبار نادي بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية 2021، ما هي التعاقدات المحتملة ومن هم المرشحون للرحيل عن الفريق في الميركاتو؟

أصبح نادي بيراميدز أحد أهم الأندية في الدوري المصري في السنوات الأخيرة، وذلك منذ ظهوره بشراء تركي آل الشيخ لأسهم نادي الأسيوطي وتغيير اسمه.

ضمن المستشار السعودي العديد من اللاعبين اللذين هز قدومهم الدوري المصري الممتاز ، على غرار البرازيلي كينو الذي قدم مستوى مبهر.

وحتى بعد انتقال ملكية النادي من تركي آل الشيخ إلى سالم سعيد الشامسي، استمر بيراميدز في ضم العديد من اللاعبين الرائعين، ولم تتوقف مفاجآته في سوق الانتقالات.

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ولعل آخر هذه المفاجآت ضم رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي نجوم النادي الأهلي ، وهي الصفقات التي هزت أرجاء البلاد، وهذا الميركاتو يجهز الفريق بحسب الأخبار لصفقة كبرى جديدة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على أخبار نادي بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية 2021، ما هي الصفقات المحتملة ومن هم المرشحون للرحيل؟

سوق الانتقالات: تعاقدات الأهلي والراحلون في ميركاتو شتاء 2021

ما هي الصفقات المحتملة لبيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

لا توجد الكثير من الأسماء المرشحة للانضمام لبيرامديز مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2021، لكن هناك لاعب ومدرب تحدثت عنهم الأخبار سيكون ضمهما بمثابة ضربة جديدة لقطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك .

رينييه فايلر - مدرب الأهلي السابق

قبيل أن ينتهي الموسم السابق، قرر رينييه فايلر الرحيل عن النادي الأهلي لظروف عائلية كما انتشر في ذلك الوقت، وقامت إدارة القلعة الحمراء بضم بيتسو موسيماني بدلاً منه.

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت أخبار تشير إلى أن المدرب السويسري قد يعود للدوري المصري من بوابة نادي بيراميدز ، وتحدثت بأن نجم الفريق الحالي الذي عاصر فايلر في الأهلي رمضان صبحي، هو من يتولى مسؤولية إقناعه.

فرجاني ساسي - الزمالك

خلافات كثيرة تهز أركان القلعة البيضاء منذ رحيل مرتضى منصور، تتمثل في عدد من اللاعبين الراغبين في الرحيل، وعلى رأسهم فرجاني ساسي ومصطفى محمد.

مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2021، انتشرت أخبار تشير إلى أن مهاجم الزمالك على مقربة من سانت إتيان، فيما سيرحل التونسي الدولي إلى الدحيل، لكن أشارت عدى تقارير في الآونة الأخيرة تشير إلى أن ساسي مطلوب في بيراميدز ، وأن إدارة الفريق قدمت عرضًا بالفعل.

قدمت إدارة نادي بيراميدز 2.5 مليون دولار سنويًا، وهو ما يزيد عن عرض نادي الزمالك عليه للتجديد الذي وصل في أقصى تقدير إلى مليون و700 ألف، فهل ينضم فرجاني ساسي لبيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية 2021 أم يبقى حتى الصيف أم يجدد مع الزمالك ؟

صفقات بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية 2021:

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من يرحل من بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

لا يخلو سوق انتقالات بيراميدز من المفاجآت دائمًا، فكما يخطط الفريق لهز السوق المصري بتعاقداته الشتوية، قد تحدث مفاجأة غير سارة له خلال سوق الانتقالات الشتوية 2021.

خرج الإعلامي سيف زاهر منذ أيام وأشار إلى أن هناك أحد اللاعبين المنضمين من النادي الأهلي إلى نادي بيراميدز يرغب في العودة للقلعة الحمراء من جديد، وأن هذا اللاعب تواصل بالفعل مع عدد من رجال الأعمال اللذين توسطوا له عند إدارة المارد الأحمر لكنها رفضت تخوفًا من رد فعل الجماهير.

توجهت الأنظار حينها إلى رمضان صبحي الذي كان يعيش أيامًا غير سعيدة في فريقه الجديد، لكن بعد أيام أشارت صحيفة اليوم السابع إلى أن أحمد فتحي هو من يرغب في العودة للأهلي .