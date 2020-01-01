سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار ريال مدريد في ميركاتو صيف 2020

‎تعرف على أخبار ريال مدريد تحضيرًا لسوق الانتقالات القادمة في صيف 2020، وما هي الصفقات المحتملة والراحلون عن الملكي قبل بداية الميركاتو؟

يعد ريال مدريد من أكبر أندية كرة القدم في العالم وأكثرهم شعبية، وطالما كان الانضمام لهذا الصرح الكروي العريق حلم يراود جميع لاعبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

كان آخر لاعب انضم لصفوف النادي الملكي هو اللاعب البرازيلي راينير خيسوس الذي انتقل من نادي فلامنجو البرازيلي في يناير الماضي، وهى الصفقة الوحيدة التي أتمها الفريق في 2020 حتى الآن.

‎وينافس ريال مدريد علي بطولة الدوري الإسباني مع غريمه التقليدي برشلونة ، وكان الأبيض قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة خلف الكتالوني المتصدر بفارق نقطتين، وهناك بعض الأسماء المرشحة للانضمام للملكي في سوق الانتقالات القادمة، فمن هم؟

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ما هي الصفقات المحتملة لريال مدريد سوق الانتقالات؟

يسعى الريال لتدعيم الفريق بقوة في سوق الانتقالات ليكون قادرًا على مواصلة المنافسة وسعياً لحسم الدوري الإسباني، وهناك بعض الأسماء المرشحة بقوة للانضمام.

إدواردو كامافينجا - رين

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة نادي ريال مدريد التعاقد مع اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط فريق رين خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ذكر راديو "مونت كارلو" أن الفريق الملكي سيقدم عرضًا بقيمة تتراوح ما بين 60 و70 مليون يورو للاعب صاحب الـ١٧ عامًا.

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أشارت الاذاعة الفرنسية إلى أن هذا المبلغ لا يعد مغرياً وقد يتم رفضه من قبل إدارة النادي الفرنسي، التي تطمح فى الحصول على مبلغ أكبر في اللاعب الملقب بخليفة "بوجبا" نظرًا لتشابه أسلوب لعبه مع نجم مانشستر يونايتد، حيث يرى النادي أن اللاعب يستحق مبلغ أكبر وينتظر بيعه برقم أكبر من ذلك.

كاي هافيرتس - باير ليفركوزن

كان الريال يخطط لاتخاذ خطوة للأمام لصالح "كاى هافيرتس” قبل أن يوقفهم فيروس كورونا ويعطل خططهم.

وتألق مهاجم باير ليفركوزن بشكل كبير جدًا في الدوري الألماني هذا الموسم، ويزداد تألقه مباراة تلو الأخرى، وبات يتهافت عليه عمالقة العالم.

قدم ريال مدريد عرضًا بقيمة 80 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا وضمه مع بداية سوق الانتقالات.

ولكن، أفادت الصحف الألمانية أيضًا أن ليفركوزن لم يكن مهتمًا بهذا العرض لأنهم يعتقدون أنهم يمكن أن يحصلوا على أكثر من 100 مليون يورو في صفقة بيع اللاعب في المستقبل القريب، وبشكل خاص في ظل اهتمام بايرن ميونخ بخدماته.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - لاتسيو

دخل الريال في مفاوضات لضم نجم نادي لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش اللاعب المتألق هذا الموسم في الدوري الإيطالي، والذي تتجاوز قيمته في سوق الانتقالات 70 مليون يورو.

أشرف حكيمي - بوروسيا دورتموند

انضم أشرف حكيمى إلى بوروسيا دورتموند عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من ريال مدريد، قبل أن يقرر مسؤولو دورتموند تجديد الإعارة مع اللاعب لموسمٍ إضافى.

وهناك تقارير تشير إلى رغبة زيدان فى عودة حكيمى الموسم المقبل، بالإضافة إلى صانع الألعاب النرويجى مارتن أوديجارد المعار إلى ريال سوسيداد لمدة موسمين.

الصفقات المحتملة لريال مدريد في ميركاتو صيف 2020

اللاعب الفريق إدواردو كامافينجا رين - فرنسا كاي هافيرتس باير ليفركوزن - ألمانيا سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاتسيو - إيطاليا

من يرحل من ريال مدريد في سوق الانتقالات؟

هناك عدة أسماء يتوقع رحيلها عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وقائمة اللاعبين المتوقع لهم مغادرة النادي تشمل نجوم كاونوا من الأفضل في العالم في فترة من الفترات.

لوكا يوفيتش المهاجم الصربي يتوقع رحيله عن صفوف الفريق، وهناك أكثر من فريق مهتم بضمه مع بدياة الميركاتو، لعل أبرزهم ميلان الذي يبحث عن خليفة لزلاتان إبراهيموفيتش المتوقع رحيله مع نهاية الموسم.

أيضاً المهاجم جاريث بيل من ضمن القائمة المتوقع رحيلها، ومن المتوقع أن تكون وجهته هي الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى كلاً من خاميس رودريجيز وماريانو دياز .