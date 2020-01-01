أخبار ريال مدريد: باريس يرد على رحيل مبابي ودورتموند يريد بقاء حكيمي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأحد 14 يونيو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 14 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 14 يونيو 2020

هل يرحل نيمار أو مبابي؟ باريس سان جيرمان يجيب

كشف ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن موقفه من النجم الفرنسي كيليان مبابي ونظيره البرازيلي نيمار دا سيلفا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليوناردو لصحيفة "جورنال دي ديمونش"، وأكد خلالها أن الفريق يريد استمرار الثنائي في صفوفه لفترة طويلة.

وكان ليوناردو قد تطرق خلال تصريحاته أيضًا لمستقبل الثنائي تياجو سيلفا وإدينسون كافاني، حيث أكد أن الموسم الجاري هو الأخير لهما.

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بيريز يتحرك للتجديد مع راموس وزيدان

أفاد ماركا أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بدأ محادثات مع سيرخيو راموس وزين الدين زيدان في الآونة الأخيرة من أجل تجديد عقديهما.

مستقبل زيدان على وجه الخصوص معلق مع موسم من المرجح أن لا يحصل فيه الملكيي على أي بطولة، وهو ما قد يتسبب في رحيله مع نهاية الموسم.

لكن بيريز رغم ذلك يحاول تحقيق الاستقرار والثقة للمجموعة قبل نهاية الموسم.

مانشستر يونايتد يضحي ببيريرا من أجل فان دي بيك

أشارت ستار إلى أن مانشستر يونايتد مستعد للتضحية بأندرياس بيريرا في سعيه وراء لاعب خط وسط أياكس دوني فان دي بيك في سوق الانتقالات.

إذا تحرك الشياطين الحمر للاعب الهولندي، فمن المحتمل أن تنتهي مطالبتهم بهافيرتس من باير ليفركوزن.

بيريرا مطلوب في نيوكاسل وإيفرتون ووست هام، ومن المتوقع أن يجد وقت لعبه في أولد ترافورد محدودًا جدًا الموسم القادم.

دورتموند يتمنى بقاء حكيمي

بوروسيا دورتموند على استعداد للتحلي بالصبر في الوقت الذي يتطلعون فيه لإعادة أشرف حكيمي إلى النادي بمجرد انتهاء فترة إعارته من ريال مدريد .

أعرب سيباستيان كيل قائد دورتموند السابق الذي يعمل الآن كرئيس لقسم شؤون اللاعبين رغبته في بقاء حكيمي في النادي.

ينتهي عقد الإعارة الحالي الذي استمر لمدة عامين في نهاية الموسم، وكما هو عليه الحال فمن المقرر أن يعود النجم المغربي للريال مع نهايته.

صراع ألماني على كواسي

قد ينتقل النجم الشاب لباريس سان جيرمان تاجاي كواسي إلى الدوري الألماني مع بداية سوق الانتقالات وفقًا لـ Le10Sport.

من المقرر أن يغادر المدافع الموهوب باريس في نهاية الشهر مع وجود عدد من الأندية المهتمة به..

يقال أن بوروسيا دورتموند قد تقدم في السباق لتوقيعه، مع ربط بايرن ميونخ وريال مدريد أيضًا.