أخبار ريال مدريد: فيروس كورونا يصيب نجم ريال مدريد واهتمام إيطالي بناتشو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 23 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020:

ميلان يراقب مدافع ريال مدريد

عاد اسم ناتشو فرنانديز مرة أخرى إلى الظهور كتعزيز دفاعي محتمل لميلان ، حسب تقرير.

ميلان في حاجة ماسة إلى قلب دفاع جديد لتعزيز القسم الذي يعاني من ضعف في العمق حاليًا بسبب إصابات أليسيو رومانجولي وماتيو موساكيو بالإضافة إلى قلة خبرة ماتيو جابيا وليو دوارتي.

ريال مدريد يقدم عرض لضم لاعب الدوري الإسباني الدرجة الثانية

وفقًا لـ Football Espana، قدم ريال مدريد عرضًا بقيمة مليون يورو للاعب خط الوسط البنمي الواعد أدالبرتو كاراسكويلا.

وقد خاض كاراسكيلا بالفعل ثماني مباريات دولية مع منتخب بنما على مستوى عالٍ بعد أن قاد بعض فرق الشباب.

خاض كاراسكيلا 20 مباراة مع كارتاخينا الموسم الماضي وبدأ كل من مباراتي الفريق في الدرجة الثانية حتى الآن هذا الموسم.

إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

أظهرت نتائج اختبار لاعب خط وسط ريال مدريد مارتن أوديجارد إصابته بـ Covid-19 بعد جولة الاختبار يوم الاثنين ، وفقًا لمحطة راديو Onda Cero.

يقال إن النرويجي ظهرت نتيجة اختباره إيجابية بعد جدول الاختبارات المنتظم للنادي، ومن المقرر الآن أن يدخل فترة من العزلة الذاتية والحجر الصحي حتى يتعافى تمامًا ، في حين أنه من المحتمل أن يتدرب باقي أعضاء فريق مدريد الآن. بشكل فردي وفقًا للإرشادات الصحية.

مدافع ريال سوسيداد ينتقل إلى ليدز وريال مدريد مستفيد

لا يزال ريال مدريد يكسب الأموال في فترة الانتقالات الحالية، هذه المرة كسب اللوس بلانكوس 4 ملايين يورو بعد أن توصل ريال سوسيداد وليدز يونايتد إلى اتفاق بقيمة 20 مليون يورو لانتقال لاعب أكاديمية مدريد السابق دييجو يورينتي.

تم بيع يورينتي في البداية إلى ريال سوسيداد مقابل 6 ملايين يورو والآن جنى ريال مدريد 4 ملايين يورو إضافية ، وهو مبلغ كبير للاعب لم يكن له أي تأثير على الفريق الأول.

من المتوقع أن يكون يورينتي لاعبًا أساسيًا بلا منازع مع ليدز وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتناسب مهاراته مع الدوري الإنجليزي الممتا، وهي طريقة بدنية أكثر من الدوري الأسباني، خاصة بالنسبة للمدافعين مثله.

وكيل جاريث بيل "يجب أن يقبلوا الأرض التي يمشي عليها"

غضب كبير بين مشجعي ريال مدريد بعد هذا التصريح من جانب وكيل اللاعب جاريث بيل، وصرح أيضًا انه من المحتمل أن يمدد بيل فترته في توتنهام بعد نهاية الموسم ومن الصعب عودته إلى مدريد مرة أخرى