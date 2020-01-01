أخبار ريال مدريد: زيدان يكشف حقيقة خلافه مع بيل ورسالة مودريتش لرودريجيز

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 20 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020:

تعليق بيل الأول عن مورينيو

افتتح جاريث بيل محادثاته الأولى مع جوزيه مورينيو بعد أن ضمن عودته إلى توتنهام .

بيل الذي ترك إنجلترا في 2013 إلى ريال مدريد ، عاد إلى شمال لندن على سبيل الإعارة الأولية لمدة موسم.

وصرح عن المدير الفني السابق له في النادي الملكي جوزيه مورينيو قائلًا :

"لقد كان سببًا كبيرًا لعودتي إلى هنا. إنه اسم كبير ومألوف."

"إنه لائق تماما لتوتنهام . نحن بحاجة للفوز بالبطولات وهو يعرف كيف يفعل ذلك بشكل أفضل من أي شخص آخر".

بيل مصاب من البداية مع توتنهام!

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى أن بيل يعاني من مشكلة في الركبة منذ فترة طويلة، ويعمل على التخلص منها بعد عودته من الراحة الصيفية.

وأوضحت أن اللاعب سيحتاج لفترة تصل إلى 4 أسابيع من أجل التعافي والدخول في تشكيل المدرب جوزيه مورينيو.

ميلان مهتم بالتعاقد مع يوفيتش

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ميلان أحد الفرق التي تسعى للتعاقد مع لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة من ريال مدريد في الأيام المقبلة من سوق الانتقالات.

زيدان حاليًا منفتح على الاستغناء عن خدمات المهاجم الصربي، لكن منافسة شرسة سيجدها الروسونيري في ظل اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية والإسبانية بالحصول على يوفيتش.

زيدان يوضح حقيقة الخلافات بينه وبين بيل

يصر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على أنه لم يكن لديه مشكلة مع جاريث بيل قبل العودة إلى توتنهام .

تم وضع اللمسات الأخيرة على إعارة بيل لموسم كامل في إنجلترا.

انتهت فترة بيل في البرنابيو، حيث فاز بمجموعة من الميداليات، وفي الفترة الأخيرة بدأ يستفز جمهور النادي الملكي بتصريحاته وكان موضع انتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية.

لكن زيدان يصر على أنه لم تكن هناك مشكلة شخصية مع بيل.

مودريتش يوجه رسالة للاعب ريال مدريد السابق

قام خاميس رودريجيز بنشر صور له يعبر عن سعادته بالفوز في مباراته الأولى مع إيفرتون، ورد عليه نجم ريال مدريد مودريتش برسالة تحية وتشجيع للاعب الذي ينتظر منه الكثير من جانب جماهير وعشاق إيفرتون.